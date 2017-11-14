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14:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Белоруссии осудили российского «батюшку-сутенера»

Пять с половиной лет колонии усиленного режима получил российский священник Николай Киреев, обвиненный в Белоруссии в сутенерстве. Батюшка свою вину не признал, защита собирается обжаловать приговор.

Источник: AP 2017

Российский священник Николай Киреев, обвиненный в Белоруссии в сутенерстве, получил пять с половиной лет колонии усиленного режима.

Во вторник суд Железнодорожного района города Витебска публично огласил резолютивную часть приговора 39-летнему священнику. Он признан виновным в попытке организовать сеть проституток и вывезти для этого людей за пределы Белоруссии.

«Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей я никуда не вывозил», — заявил Киреев журналистам перед оглашением приговора.

В Белоруссии по делу о сутенерстве задержан российский священник Обвиняемый в растлении детей священник Грозовский экстрадирован в Россию Священник заявил, что на заднем сидении у Путина на Валааме была икона.

К удивлению журналистов, судья разрешил вести видеосъемку при оглашении приговора. В течение трех недель до этого судебные разбирательства проходили в закрытом режиме.

Суд не обнародовал подлинные имена и фамилии двух женщин, при попытке выезда с которыми в Санкт-Петербург российский священник был задержан правоохранителями на вокзале в Витебске.

Ищите женщину

Оперативные съемки этого задержания в августе были продемонстрированы по белорусскому телевидению. На видео бородатый мужчина говорит о чем-то с молодыми женщинами, одна из которых дымит собеседнику сигаретой в лицо.

По утверждению следствия, Николай Киреев, священослужитель из Ленинградской области, с апреля по август нынешнего года вел с этими женщинами переписку в интернете, склоняя к проституции. Получив согласие, россиянин приехал в Витебск с намерением доставить двух женщин (20-летнюю и 30-летнюю) в Россию. Ему помешали белорусские правоохранительные органы.

Женщины, задержанные вместе с Киреевым на автовокзале в Витебске, получили статус потерпевших.

В деле есть еще одна женщина — уже осужденная на пять лет лишения свободы 19-летняя гражданка Таджикистана. По данным белорусских следователей, она в феврале вела вербовочные беседы в Гомеле с двумя молодыми белорусками по указанию того же Киреева, нашедшего через интернет-переписку желающих заняться проституцией в России.

Гражданка Таджикистана купила для белорусок билеты на поезд Гомель — Санкт-Петербург, но была задержана правоохранителями при посадке на поезд в Гомеле. Следователи утверждают, что женщина опознала в Кирееве своего руководителя-сутенера, когда в женской колонии увидела сюжет о задержании по телевидению.

Священнослужители в суд не пришли

«Обвинения, выдвинутые лицом, уже отбывающим наказание, в любом деле для стороннего наблюдателя не усиливают, а ставят под сомнение собранную следователями доказательную базу. Сказочно это: увидела по телевизору, опознала, сообщила следствию», — замечает Павел Левинов, правозащитник из Витебска, присутствовавший при оглашении приговора Кирееву.

«Судить об этом деле тяжело, оно было закрыто от общественности. Наверняка закрытым будет и разбирательство в Витебском областном суде, куда обвиненный и его адвокат намерены подать апелляцию. Но сомнения в справедливости и достоверности обвинений остались», — говорит Левинов.

На оглашении приговора Кирееву не было замечено представителей церкви.

Ранее высокопоставленные служители Русской православной церкви заявляли, что оценку действий священнику из Ленинградской области дадут после судебного разбирательства.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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