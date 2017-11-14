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13:26 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге два дня ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Екатеринбурге с 12 ноября ищут пропавшего 11-летнего Павла Путилова, который ушел из дома и больше на связь не выходил, сообщает отдел по связям со СМИ УМВД уральской столицы.

По данным ведомства, мальчик вышел из дома по адресу Парковый, 14 в 14:00.

Рост Павла 152−153 см, мальчик худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полоской, темно-синие брюки, ботинки черные на шнурках.

Если вы располагаете информацией о место­нахождении несовершеннолетнего, полиция просит обратиться в отдел № 3 по телефонам: 369−98−98 (служба по делам несовершеннолетних), 356−42−03 (дежурная часть), в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу 294−14−94 или 02.

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