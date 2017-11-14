В Екатеринбурге два дня ищут пропавшего 11-летнего мальчика
В Екатеринбурге с 12 ноября ищут пропавшего 11-летнего Павла Путилова, который ушел из дома и больше на связь не выходил, сообщает отдел по связям со СМИ УМВД уральской столицы.
В Екатеринбурге с 12 ноября ищут пропавшего 11-летнего Павла Путилова, который ушел из дома и больше на связь не выходил, сообщает отдел по связям со СМИ УМВД уральской столицы.
По данным ведомства, мальчик вышел из дома по адресу Парковый, 14 в 14:00.
Рост Павла 152−153 см, мальчик худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в оранжевый пуховик с синими вставками, черную шапку с серой полоской,
Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит обратиться в отдел № 3 по телефонам: 369−98−98 (служба по делам несовершеннолетних), 356−42−03 (дежурная часть), в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу 294−14−94 или 02.