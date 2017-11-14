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13:28 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске вооруженный парень напал на кассира супермаркета

В Челябинске вооруженный парень напал на кассира супермаркета. Ограбление оказалось инсценировкой.

13 ноября 2017 года сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску установили причастность двух молодых людей к инсценировке разбойного нападения в одном из магазинов, расположенных на улице Комарова.

Ими оказались ранее не судимые местные жители города Челябинска, которые заранее договорившись о совершении хищения денежных средств из магазина, где один из них работает продавцом-кассиром.

«Так, 13 ноября 2017 года около 18−30 часов один из соучастников, продавец-кассир, сообщил по телефону 02 о том, что неизвестный, угрожая применением предмета конструктивно похожего на пистолет, открыто похитил из кассы денежные средства в сумме более 50 000 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску незамедлительно организовали проведение проверки.

В результате которой, в ходе работы с заявителем и проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску установили, что данное преступление было инсценировано с целью хищения денежных средств.

После чего, личность и место нахождения второго соучастника были установлены, по месту его проживания обнаружены и изъяты предмет, используемый в качестве оружия и часть похищенных денежных средств.

В настоящее время решается вопрос о квалификации преступных деяний соучастников и избрании им меры пресечения.

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