В Челябинске вооруженный парень напал на кассира супермаркета

13 ноября 2017 года сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» Управления МВД России по городу Челябинску установили причастность двух молодых людей к инсценировке разбойного нападения в одном из магазинов, расположенных на улице Комарова.

Ими оказались ранее не судимые местные жители города Челябинска, которые заранее договорившись о совершении хищения денежных средств из магазина, где один из них работает продавцом-кассиром.

«Так, 13 ноября 2017 года около 18−30 часов один из соучастников, продавец-кассир, сообщил по телефону 02 о том, что неизвестный, угрожая применением предмета конструктивно похожего на пистолет, открыто похитил из кассы денежные средства в сумме более 50 000 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску незамедлительно организовали проведение проверки.

В результате которой, в ходе работы с заявителем и проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску установили, что данное преступление было инсценировано с целью хищения денежных средств.

После чего, личность и место нахождения второго соучастника были установлены, по месту его проживания обнаружены и изъяты предмет, используемый в качестве оружия и часть похищенных денежных средств.