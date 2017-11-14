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13:13 (мск), источник: dostup1.ru

Возбуждено дело о хищении денег дольщиков ЖК «Яркая жизнь»

Дело возбудили после одиночного пикета у здания прокуратуры Челябинской области.

После одиночного пикета дольщицы жилого комплекса «Яркая жизнь» возбуждено дело о хищении средств участников долевого строительства — проверка, давшая для этого основания, проведена по поручению прокурора региона Александра Кондратьева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что руководители компаний «Здание будущего», СК «Дедал-Комид», «Архитект-Про» и «Сервис-Проект» сообщили дольщикам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства домов микрорайона «Яркая жизнь» со строительными номерами 3, 6, 7, 8 в Курчатовском районе Челябинска.

В установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, помещения не передали, а деньги направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив дольщикам ущерб на сумму более 1 млн рублей. После проверки в следственной части УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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