Возбуждено дело о хищении денег дольщиков ЖК «Яркая жизнь»

Установлено, что руководители компаний «Здание будущего», СК «Дедал-Комид», «Архитект-Про» и «Сервис-Проект» сообщили дольщикам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства домов микрорайона «Яркая жизнь» со строительными номерами 3, 6, 7, 8 в Курчатовском районе Челябинска.

В установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили, помещения не передали, а деньги направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив дольщикам ущерб на сумму более 1 млн рублей. После проверки в следственной части УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).