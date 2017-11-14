В Челябинске иномарка сбила пешехода, стоявшего на остановке
В Челябинске сбили пешехода, стоявшего на остановке. Водитель авто пытался проскочить на «желтый».
В Челябинске сбили пешехода, стоявшего на остановке. Водитель авто пытался проскочить на «желтый».
Дорожный инцидент произошел сегодня, 14 ноября, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского.
Водитель иномарки пытался проскочить на мигающий желтый сигнал светофора, но врезался в другой автомобиль. Машина вылетела на тротуар, сбила рекламную конструкцию цветочного салона и отлетела на пешехода, стоявшего на остановке.
Он серьезно не пострадал.
Это уже не первый подобный случай в Челябинске. В конце августа автоледи на джипе снесла остановку. Пострадал ребенок. Также в августе в Ленинском районе «ВАЗ» вылетел на остановку и покалечил мать с ребенком. Женщина и ребенок стояли у остановки и ожидали зеленого сигнала светофора, когда попали под удар машины. Они остались живы, но получили множественные травмы.