Уфимец обманул покупателей на 16 миллионов и исчез

В Уфе вынесли приговор 33-летнему организатору преступной группы, которая обманом похитила у граждан 4 млн рублей.

В июле 2014 года мужчина с соучастниками разместили объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. Дескать, они являются посредниками при продаже банками машин, изъятых у должников по кредитам.

На самом деле все это было легендой. Однако 16 доверчивых человек заключили договоры с мошенниками и выплатили предоплату.

Всех соучастников уже осудили, а главаря банды искали долгое время — мошенник скрылся и его пришлось объявить в международный розыск.