Уфимец обманул покупателей на 16 миллионов и исчез
Его объявили в международный розыск.
Его объявили в международный розыск.
В Уфе вынесли приговор 33-летнему организатору преступной группы, которая обманом похитила у граждан 4 млн рублей.
В июле 2014 года мужчина с соучастниками разместили объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. Дескать, они являются посредниками при продаже банками машин, изъятых у должников по кредитам.
На самом деле все это было легендой. Однако 16 доверчивых человек заключили договоры с мошенниками и выплатили предоплату.
Всех соучастников уже осудили, а главаря банды искали долгое время — мошенник скрылся и его пришлось объявить в международный розыск.
— Учитывая, что организатор группы скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск, уголовное дело рассмотрено без его участия, — сообщили в