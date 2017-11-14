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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец обманул покупателей на 16 миллионов и исчез

Его объявили в международный розыск.

В Уфе вынесли приговор 33-летнему организатору преступной группы, которая обманом похитила у граждан 4 млн рублей.

В июле 2014 года мужчина с соучастниками разместили объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. Дескать, они являются посредниками при продаже банками машин, изъятых у должников по кредитам.

На самом деле все это было легендой. Однако 16 доверчивых человек заключили договоры с мошенниками и выплатили предоплату.

Всех соучастников уже осудили, а главаря банды искали долгое время — мошенник скрылся и его пришлось объявить в международный розыск.

— Учитывая, что организатор группы скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск, уголовное дело рассмотрено без его участия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — Мужчину признали виновным в совершении серии мошенничеств и покушений на мошенничества и приговорили к 10 годам лишения свободы в к 10 годам колонии общего режима.

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