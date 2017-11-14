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13:27 (мск), источник: РИА Новости

Глава Кубани поручил провести тщательную проверку причин пожара в Сочи

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. После пожара в пристройке к пятиэтажке в Сочи, где погиб один человек, будет проведена тщательная проверка причин возгорания, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Общежитие загорелось в Сочи во вторник, были эвакуированы 50 человек. Возгорание происходило на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Рустам Рассаев.

«Пожарные службы действовали незамедлительно. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи, местные больницы находятся в режиме повышенной готовности и будут незамедлительно принимать пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Мы понимаем, что люди в беде, поэтому муниципалитету даны поручения создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те жильцы, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены в комфортных условиях, а соответствующие службы приступили к восстановлению документов людей, которые их лишились в пожаре», — отметил глава региона.

Он назвал «возмутительным», что при таком типичном возгорании столько человек пострадало, добавив, что будет проведена тщательная проверка причин возгорания и работ по ликвидации пожара. «Соответствующее поручение мною также уже дано региональному министерству ГО и ЧС», — заключил Кондратьев.

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