Глава Кубани поручил провести тщательную проверку причин пожара в Сочи

«Пожарные службы действовали незамедлительно. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Сейчас на месте ЧП работают пять бригад скорой помощи, местные больницы находятся в режиме повышенной готовности и будут незамедлительно принимать пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Мы понимаем, что люди в беде, поэтому муниципалитету даны поручения создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те жильцы, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены в комфортных условиях, а соответствующие службы приступили к восстановлению документов людей, которые их лишились в пожаре», — отметил глава региона.