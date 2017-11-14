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13:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Женщина подозревается в убийстве мужа из ревности в Городце Нижегородской области

Женщина подозревается в убийстве мужа из ревности в Городце Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 14 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, днем 10 ноября 2017 года в бытовом помещении дома на ул. Новой в ходе семейной ссоры 40-летняя подозреваемая ударила 49-летнего мужа ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

Подозреваемая была задержана. При допросе она пояснила следователям, что заподозрила мужа в неверности, что послужило причиной ссоры. Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Она арестована. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

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