Село на Южном Урале терроризирует неизвестный пироман

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФПС по Челябинской области, утром 13 ноября в Булзях загорелся деревянный дачный дом на улице Мира.

Тушить дом вместе с жителями бросились монахини из местного женского монастыря, работающие на возведении дома для настоятеля православного храма. Загоревшийся дом удалось отстоять: огонь уничтожил только крышу и деревянные постройки, затем прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Пресс-секретарь управления Федеральной противопожарной службы Маргарита Шигарова уточняет, что Булзи расположены в 15 километрах от ближайшей пожарной части, так что оперативно реагировать на ЧП в селе огнеборцы не в состоянии.

В селе также нет своего участкового уполномоченного полиции, так что следствие по факту многочисленных поджогов результатов пока не дает. Между тем местные жители сообщили пожарным, что уверены: в селе орудует пироман, причем поджигает только дома на улицах Мира и Октябрьской, ведущих как раз к восстанавливаемому православному храму.

Так, 15 октября 2017 года два дома на соседних улицах загорелись с разницей по времени в 25 минут, 4 ноября пожар в нежилом доме произошел ночью, и здание сгорело дотла.

Кроме того, старожилы Булзей уточнили, что летом 2013 года в селе уже прокатывалась волна поджогов. «Недоброжелатели стали подозревать в поджогах служителей храма и обитательниц монастыря, которые якобы таким нечестивым образом хотят расширить свою территорию, — отметила Маргарита Шигарова. — Однако именно божьи служители инициировали в своем селе создание добровольной пожарной команды: в селе есть пожарный автомобиль, за ним закреплен водитель. Правда, он ни разу не выезжал на пожары, поскольку глава поселения никак не может найти денег на бензин».