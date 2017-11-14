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14:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Село на Южном Урале терроризирует неизвестный пироман

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября, ФедералПресс. Полиция Каслинского района с начала 2017 года расследует несколько уголовных дел по фактам пожаров в селе Булзи. Последнее, тринадцатое по счету возгорание было зафиксировано в селе утром 13 ноября. Сотрудники правоохранительных органов и местные жители подозревают, что серия ЧП на двух соседних улицах — дело рук неизвестного пиромана.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФПС по Челябинской области, утром 13 ноября в Булзях загорелся деревянный дачный дом на улице Мира.

Тушить дом вместе с жителями бросились монахини из местного женского монастыря, работающие на возведении дома для настоятеля православного храма. Загоревшийся дом удалось отстоять: огонь уничтожил только крышу и деревянные постройки, затем прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Пресс-секретарь управления Федеральной противопожарной службы Маргарита Шигарова уточняет, что Булзи расположены в 15 километрах от ближайшей пожарной части, так что оперативно реагировать на ЧП в селе огнеборцы не в состоянии.

В селе также нет своего участкового уполномоченного полиции, так что следствие по факту многочисленных поджогов результатов пока не дает. Между тем местные жители сообщили пожарным, что уверены: в селе орудует пироман, причем поджигает только дома на улицах Мира и Октябрьской, ведущих как раз к восстанавливаемому православному храму.

Так, 15 октября 2017 года два дома на соседних улицах загорелись с разницей по времени в 25 минут, 4 ноября пожар в нежилом доме произошел ночью, и здание сгорело дотла.

Кроме того, старожилы Булзей уточнили, что летом 2013 года в селе уже прокатывалась волна поджогов. «Недоброжелатели стали подозревать в поджогах служителей храма и обитательниц монастыря, которые якобы таким нечестивым образом хотят расширить свою территорию, — отметила Маргарита Шигарова. — Однако именно божьи служители инициировали в своем селе создание добровольной пожарной команды: в селе есть пожарный автомобиль, за ним закреплен водитель. Правда, он ни разу не выезжал на пожары, поскольку глава поселения никак не может найти денег на бензин».

Отметим, создание пожарной дружины в селе неудивительно: монашеской общиной в Булзях руководит майор в отставке — некогда матушка Феодосия, в миру Ольга Новгородцева, возглавляла пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области. Связаться с бывшей спасательницей, к сожалению, не удалось.

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