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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

20-летний уфимец отправится под суд за комментарии в интернете

Расследование уголовного дела завершилось.

20-летний уфимец предстанет перед судом за экстремистские комментарии в соцсетях: на днях завершилось расследование, после чего уголовное дело поступит в прокуратуру.

С августа 2016 по апрель 2017 года молодой человек писал в соцсетях комментарии, в которых усмотрели разжигание межнациональной вражды.

-Согласно заключению экспертизы, комментарии обвиняемого содержат слова и выражения, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, — рассказали в пресс-службе Следкома республики.

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