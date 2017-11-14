20-летний уфимец отправится под суд за комментарии в интернете

20-летний уфимец предстанет перед судом за экстремистские комментарии в соцсетях: на днях завершилось расследование, после чего уголовное дело поступит в прокуратуру.

С августа 2016 по апрель 2017 года молодой человек писал в соцсетях комментарии, в которых усмотрели разжигание межнациональной вражды.