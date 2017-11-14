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13:18 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму «пьяный в стельку» водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали водителя легкового авто, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«12 ноября около 01:00 в Кировском районе водитель на легковом автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте еще до приезда “скорой помощи”. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в течение двух часов установили личность и местонахождение водителя. Им оказался 26-летний житель одного из сел Кировского района. Подозреваемый был задержан.

Молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как уточнили правоохранители, количество алкоголя в его крови превышает норму в 5 раз.

Подозреваемый смог вспомнить только то, что между ним и его сожительницей после распития спиртных напитков возник словесный конфликт, после чего он позвонил своему другу и предложил поехать в бар.

«По показаниям свидетелей, пытаясь отъехать от увеселительного заведения, водитель повредил рядом припаркованный автомобиль, после чего решил скрыться с места ДТП, развил скорость, выехал на обочину и совершил наезд на 22-летнего пешехода», — уточнили в пресс-службе.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит семь лет тюрьмы.

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