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13:53 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину

7 ноября около озера на ул. Емельянова нашли тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Клопс.ru

Жителя Гвардейского района обнаружили около 16:30. Как выяснилось, погибший числился в полиции без вести пропавшим с 29 октября.

27 октября вечером 55-летний мужчина ушёл с работы по ул. Емельянова в состоянии алкогольного опьянения. Он направился на остановку общественного транспорта, чтобы сесть на автобус. Но до дома он так и не доехал.

«Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу пруда Мельничный на ул. Емельянова. На место выезжала следственная группа Московского района регионального СУ СК РФ. Смерть мужчины наступила из-за заболевания сердца. На теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

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