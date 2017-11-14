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13:37 (мск), источник: Noi.md

Покушение на Плахотнюка: один из обвиняемых признал свою вину

Один из семи обвиняемых по делу о покушении на убийство лидера ДПМ Влада Плахотнюка полностью признал свою вину.

Источник: Noi.md

В связи с этим в отношении подозреваемого будет применена упрощенная процедура судебного разбирательства, но также будет уменьшен срок наказания.

Решение было принято вчера судьями Кишиневского суда (офис Центр) в рамках нового заседания по данному делу.

Подсудимые отказались разговаривать с прессой, но один из них говорил перед судьями, признал все предъявленные ему обвинения и попросил упрощенного судебного разбирательства.

«Принято заявление одного из ответчиков о рассмотрении дела на основе доказательств, то есть один из ответчиков попросил рассмотреть дело в упрощенном, особом порядке», — объяснил прокурор ПБОПОД Денис Ротару.

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам отказались уточнить, какую роль обвиняемый, признавший вину, играл в преступной группе. По его просьбе уголовное дело было отделено, его будут судить отдельно, остальных — как организованную преступную группу.

Кроме того, судьи постановили, что оба уголовных дела будут рассматриваться в Кишиневском суде (офис Центр). Последнее решение не понравилось некоторым адвокатам.

«Дело было в компетенции Кишиневского суда (офис Ботаника), потому что в последние действия по уголовному преследованию были сделаны на Ботанике. Мы не считаем, что это дело в компетенции офиса Центр», — сказал адвокат Ион Модвал.

Семь человек, обвиняемых в попытке убить лидера ДПМ Влада Плахотнюка, сели на скамью подсудимых в конце октября.

По словам правоохранителей, подозреваемые действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака, известного как Булгару, обвиняемого по тому же делу и объявленного в международный розыск.

Все они обвиняются в четырех преступлениях: подготовке заказного убийства, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном въезде и пребывании в нашей стране и незаконном пересечении границы.

Некоторые из них признали свою вину. Всех их ждут долгие годы тюрьмы. Восемь человек были задержаны в Кишиневе, а девять — в Украине.

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Покушение на Плахотнюка: один из обвиняемых признал свою вину
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