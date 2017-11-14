Семь бывших сотрудников тюрьмы приговорены к 60 годам тюрьмы

Так, недавно Кишиневская апелляционная палата принял апелляцию прокуроров, признав семерых обвиняемых виновными в пытках и приговорив бывшего начальника тюрьмы к 9 годам лишения свободы. Его подчиненные получили по 8 с половиной лет тюремного заключения, с лишением права занимать руководящие должности на срок до 10 лет. В то же время все семеро виновных обязаны выплатить потерпевшему по 80 тыс. леев в качестве морального ущерба.