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13:44 (мск), источник: Noi.md

Семь бывших сотрудников тюрьмы приговорены к 60 годам тюрьмы

Семь бывших сотрудников пенитенциарного учреждения № 2-Липканы, избежавшие тюрьмы два года назад после того, как Кишиневский военный суд оправдал их, приговорены в общей сложности к 60 годам лишения свободы.

Источник: Noi.md

Так, недавно Кишиневская апелляционная палата принял апелляцию прокуроров, признав семерых обвиняемых виновными в пытках и приговорив бывшего начальника тюрьмы к 9 годам лишения свободы. Его подчиненные получили по 8 с половиной лет тюремного заключения, с лишением права занимать руководящие должности на срок до 10 лет. В то же время все семеро виновных обязаны выплатить потерпевшему по 80 тыс. леев в качестве морального ущерба.

Решение Апелляционной палаты исполняемо, но его можно обжаловать в Высшей судебной палате.

По словам прокуроров, 7 июня 2013 года обвиняемые провели одного из заключенных в служебное помещение, где нанесли ему многочисленные удары. Так они хотели наказать заключенного, который часто жаловался в нарушении его прав со стороны администрации тюрьмы.

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