Виновник аварии в Троицком районе с шестью пострадавшими скончался в больнице

Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

«В результате ДТП два водителя и 5 пассажиров, среди которых есть несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение Троицка. Водитель автомобиля “Hyundai Solaris” скончался от полученных травм», — сообщил агентству «Урал-пресс-информ» оперативный дежурный УМВД России по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в Троицком районе возле поселка Ясные поляны произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Хендай Солярис» и «ВАЗ 2104».

Водитель иномарки, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с отечественным автомобилем.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.