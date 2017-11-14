Виновник аварии в Троицком районе с шестью пострадавшими скончался в больнице
Виновник аварии в Троицком районе (Челябинская область) скончался в больнице. Еще шесть человек находятся в руках медиков. Один в крайне тяжелом состоянии.
Виновник аварии в Троицком районе (Челябинская область) скончался в больнице. Еще шесть человек находятся в руках медиков. Один в крайне тяжелом состоянии.
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«В результате ДТП два водителя и 5 пассажиров, среди которых есть несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение Троицка. Водитель автомобиля “Hyundai Solaris” скончался от полученных травм», — сообщил агентству «Урал-пресс-информ» оперативный дежурный УМВД России по Челябинской области.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в Троицком районе возле поселка Ясные поляны произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Хендай Солярис» и «ВАЗ 2104».
Водитель иномарки, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с отечественным автомобилем.
Напомним, сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.
В настоящее время на территории области в южных районах и горнозаводской зоне идут осадки в виде снега.