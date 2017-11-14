В Геленджике мужчина угнал яхту, чтобы покататься

По версии следствия, днем 4 ноября житель Геленджика, находясь в районе гаражно-строительного кооператива «Витязь», тайно завладел маломерным судном «Карина», угнал его и вышел в акваторию Черного моря. Владелец маломерного судна, обнаружив его пропажу в месте швартовки, обратился в правоохранительные органы. Спустя примерно 6 часов 33-летний угонщик возвратился к месту швартовки и был задержан.