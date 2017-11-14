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16:11 (мск), источник: Югополис

В Геленджике мужчина угнал яхту, чтобы покататься

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту угона в районе ГСК «Витязь» маломерного судна «Карина», принадлежащего местному жителю.

По версии следствия, днем 4 ноября житель Геленджика, находясь в районе гаражно-строительного кооператива «Витязь», тайно завладел маломерным судном «Карина», угнал его и вышел в акваторию Черного моря. Владелец маломерного судна, обнаружив его пропажу в месте швартовки, обратился в правоохранительные органы. Спустя примерно 6 часов 33-летний угонщик возвратился к месту швартовки и был задержан.

Проводится комплекс проверочных и оперативных мероприятий, направленных на установление очевидцев и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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