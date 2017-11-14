На проспекте Мира сбили 12-летнего ребенка

На проспекте Мира сбили 12-летнего ребенка

На проспекте Мира областного центра ранним утром во вторник сбили мальчика. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».