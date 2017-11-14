На проспекте Мира сбили 12-летнего ребенка
На проспекте Мира областного центра ранним утром во вторник сбили мальчика. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
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На проспекте Мира областного центра ранним утром во вторник сбили мальчика. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
По данным службы, 12-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе.
На вызов были отправлены все необходимые экстренные службы.