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15:21 (мск), источник: Новый Калининград

На проспекте Мира сбили 12-летнего ребенка

На проспекте Мира областного центра ранним утром во вторник сбили мальчика. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Источник: Новый Калининград

По данным службы, 12-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

На вызов были отправлены все необходимые экстренные службы.

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