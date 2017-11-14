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13:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК возбудил уголовное дело по результатам проверки Воронежского стеклотарного завода

Сотрудники СУ СКР РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки сообщений в СМИ о невыплате зарплаты работникам Воронежского стеклотарного завода (ч.1 ст. 145.1 УК РФ).

Источник: РИА "Воронеж"

По предварительным данным, работники не получали зарплату с декабря 2015 года по октябрь 2017 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 14 ноября.

Следователи установили, что руководство филиала общества с ограниченной ответственностью «Раско» — Воронежского стеклотарного завода — частично не выплатило зарплату 494 сотрудникам предприятия. По состоянию на 8 ноября, общая задолженность организации составила более 11,8 млн рублей.

Следователи СК изучают документы организации и допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначат бухгалтерскую судебную экспертизу. В ходе предварительного следствия примут меры, которые направлены на возмещение задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальная санкция по статье — год лишения свободы.

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