СК возбудил уголовное дело по результатам проверки Воронежского стеклотарного завода

Источник: РИА "Воронеж"

По предварительным данным, работники не получали зарплату с декабря 2015 года по октябрь 2017 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 14 ноября.

Следователи установили, что руководство филиала общества с ограниченной ответственностью «Раско» — Воронежского стеклотарного завода — частично не выплатило зарплату 494 сотрудникам предприятия. По состоянию на 8 ноября, общая задолженность организации составила более 11,8 млн рублей.

Следователи СК изучают документы организации и допрашивают свидетелей. В рамках уголовного дела назначат бухгалтерскую судебную экспертизу. В ходе предварительного следствия примут меры, которые направлены на возмещение задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.