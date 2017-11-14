Никита Белых женился в «Лефортово» без свидетелей
«Жених очень волновался», — сообщил Business FM адвокат
«Жених очень волновался», — сообщил Business FM адвокат
Как сообщил радиостанции Андрей Грохотов, сама церемония была довольно скромной. «Все было очень скромно, в комнате для свиданий оформили все документы. Это заняло
Сам защитник так и не смог попасть на церемонию, хотя был на нее приглашен. Причиной стала сложная пропускная система: Грохотова не пустили по адвокатскому удостоверению, а получать специальное разрешение вместе с обычными гражданами оказалось довольно сложно. «Я был рядом в изоляторе и поздравил Катрин», — сказал Грохотов.
Со своим подзащитным Грохотов виделся накануне, готовясь к очередному слушанию. По словам адвоката, жених очень волновался. «Конечно, для него это важнейшее событие. Он очень давно его ждал, переживал и надеялся, что это произойдет.
Жениться на своей избраннице, 30-летней жительнице Подмосковья, Никита Белых пытался больше года. О своем желании он объявил практически сразу после того, как в июле 2016 года оказался в СИЗО «Лефортово».
Однако после развода просьбы о женитьбе долгое время просто оставались без ответа. Затем Екатерину Рейферт допросили как свидетеля, и это дало следователям формальный повод отказать ей в посещении жениха в СИЗО, а именно там происходит регистрация брака с обвиняемым. Поэтому долгое время невеста не могла попасть к Белых в изолятор. Разрешение на свидание для регистрации брака Рейферт получила от судьи Пресненского суда Татьяны Васюченко лишь 11 октября, когда дала показания в суде как свидетель. Тогда же Белых предложил руку и сердце своей избраннице, и она ответила согласием в зале суда.
Никита Белых находится под стражей с 24 июля 2016 года. Ему инкриминируются два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 12 лет заключения) на сумму 600 тысяч евро от бизнесменов Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера. В ходе рассмотрения дела, которое началось 5 сентября в Пресненском суде Москвы, политик не признал вину.