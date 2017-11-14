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14:31 (мск), источник: BFM.ru

Никита Белых женился в «Лефортово» без свидетелей

«Жених очень волновался», — сообщил Business FM адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов. Избранница Белых Екатерина Рейферт сказала радиостанции, что счастлива.

Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых 14 ноября женился. Об этом Business FM рассказал адвокат Андрей Грохотов. Бракосочетание Белых с жительницей Подмосковья Екатериной Рейферт прошло в Следственном изоляторе «Лефортово» в присутствии работников ЗАГСа, без свидетелей.

Как сообщил радиостанции Андрей Грохотов, сама церемония была довольно скромной. «Все было очень скромно, в комнате для свиданий оформили все документы. Это заняло где-то час. Так что на сегодняшний день брак зарегистрирован», — сказал защитник.

По его словам, невеста была одета красиво, но не в белом платье: для нее, как и для Белых, это второй брак.
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Сам защитник так и не смог попасть на церемонию, хотя был на нее приглашен. Причиной стала сложная пропускная система: Грохотова не пустили по адвокатскому удостоверению, а получать специальное разрешение вместе с обычными гражданами оказалось довольно сложно. «Я был рядом в изоляторе и поздравил Катрин», — сказал Грохотов.

Со своим подзащитным Грохотов виделся накануне, готовясь к очередному слушанию. По словам адвоката, жених очень волновался. «Конечно, для него это важнейшее событие. Он очень давно его ждал, переживал и надеялся, что это произойдет. Наконец-то это свершилось», — сказал юрист. Со своим клиентом ему удалось поработать недолго, так как все мысли Белых были о женитьбе. По словам Грохотова, из «Лефортово» невеста отправилась в 3-й Дворец бракосочетания, чтобы получить свидетельство о регистрации брака.

Жениться на своей избраннице, 30-летней жительнице Подмосковья, Никита Белых пытался больше года. О своем желании он объявил практически сразу после того, как в июле 2016 года оказался в СИЗО «Лефортово».

Однако тогда следователь Роман Мухачев отказал невесте в удовлетворении ходатайства о регистрации брака. Причина была веской: Екатерина завершала процедуру развода с предыдущим мужем и формально была не свободна.

Однако после развода просьбы о женитьбе долгое время просто оставались без ответа. Затем Екатерину Рейферт допросили как свидетеля, и это дало следователям формальный повод отказать ей в посещении жениха в СИЗО, а именно там происходит регистрация брака с обвиняемым. Поэтому долгое время невеста не могла попасть к Белых в изолятор. Разрешение на свидание для регистрации брака Рейферт получила от судьи Пресненского суда Татьяны Васюченко лишь 11 октября, когда дала показания в суде как свидетель. Тогда же Белых предложил руку и сердце своей избраннице, и она ответила согласием в зале суда.

Никита Белых находится под стражей с 24 июля 2016 года. Ему инкриминируются два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 12 лет заключения) на сумму 600 тысяч евро от бизнесменов Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера. В ходе рассмотрения дела, которое началось 5 сентября в Пресненском суде Москвы, политик не признал вину.

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14 сентября© Ньюстюб
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