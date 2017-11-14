Силовики взяли в осаду офисник в Березовском
Четыре часа люди не могут выйти.
Четыре часа люди не могут выйти.
В Березовском 14 ноября в 11.30 в
Люди в форме, представившиеся сотрудниками органа дознания, вывели находящихся в здании в холл на первом этаже, запретив брать личные вещи. Происходящее они объяснили следственными действиями.
«Людей не выпускают, возможность питания не предоставлена. На просьбы женщин о необходимости забрать детей из садиков и школ ответили строгим отказом без объяснения причин. Нарушая конституционные права людей на свободу передвижения», — рассказал собеседник агентства.
«Уралинформбюро» продолжит следить за развитием событий.