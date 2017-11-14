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14:15 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамске осудили нетрезвую автомобилистку

В Пермском крае вынесен приговор 28-летней жительнице Соликамска. Женщина не раз садилась за руль пьяной. Находясь под административным наказанием, она снова решила прокатиться в нетрезвом виде.

В северной части города сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ. По внешним признакам женщина-водитель была пьяной. Пройти медицинский тест она отказалась.

За это водительница была отстранена от управления машиной. Ее отвезли в полицейский участок для дачи показаний. Выяснилось, что в конце прошлого года она уже привлекалась к административной ответственности по аналогичной причине.

По решению суда ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. На этот раз в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ. Один год и шесть месяцев ей запрещено садиться за руль. Приговор вступил в законную силу.

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