В Калининграде пенсионер поджёг чужую машину из-за финансового конфликта
В Калининграде пенсионера подозревают в поджоге чужого автомобиля. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября на улице Энгельса.
В Калининграде пенсионера подозревают в поджоге чужого автомобиля. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября на улице Энгельса.
В результате пожара деформировался капот и полностью выгорел двигатель в «Мерседесе» 2013 года выпуска. Сумма ущерба составила 200 000 рублей, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
По версии следствия, машину поджёг 62-летний житель Гурьевского округа из личной неприязни к 31-летнему владельцу «Мерседеса». Незадолго до происшествия у мужчин возник финансовый спор.
«Сначала пенсионер отрицал свою причастность к поджогу, но сознался в связи с неопровержимостью собранных полицейскими доказательств», — рассказали в ведомстве. В отношении жителя области возбудили дело по статье 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества».