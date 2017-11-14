В Калининграде пенсионер поджёг чужую машину из-за финансового конфликта

Источник: Калининград.Ru

В результате пожара деформировался капот и полностью выгорел двигатель в «Мерседесе» 2013 года выпуска. Сумма ущерба составила 200 000 рублей, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, машину поджёг 62-летний житель Гурьевского округа из личной неприязни к 31-летнему владельцу «Мерседеса». Незадолго до происшествия у мужчин возник финансовый спор.