Сотрудники ИК № 7 во время обыска избили восемь заключённых

Источник: Клопс.ru

«По версии следствия, с января по октябрь 2017 года сотрудники ИК № 7 в Гвардейске, в комнате обыска, не имея предусмотренных законом оснований, явно выходя за пределы своих полномочий, умышленно применили физическую силу к восьми осуждённым, отбывающим наказание в указанном исправительном учреждении», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

По факту превышения должностных полномочий с применением насилия возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Материал в следственные органы передали из прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.