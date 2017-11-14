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16:21 (мск), источник: Клопс.ru

Сотрудники ИК № 7 во время обыска избили восемь заключённых

В Калининградской области следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками исправительного учреждения. Об этом сообщает ведомство.

Источник: Клопс.ru

«По версии следствия, с января по октябрь 2017 года сотрудники ИК № 7 в Гвардейске, в комнате обыска, не имея предусмотренных законом оснований, явно выходя за пределы своих полномочий, умышленно применили физическую силу к восьми осуждённым, отбывающим наказание в указанном исправительном учреждении», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

По факту превышения должностных полномочий с применением насилия возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Материал в следственные органы передали из прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств расследуемого преступления, устанавливается круг лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

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