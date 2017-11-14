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14:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми упала стрела высотного крана

Инцидент произошёл в Дзержинском районе.

По словам очевидцев, сегодня 14 ноября рядом со строящейся 25-этажным ЖД «Ольховский» по адресу улица Куфонина, 10б за пределами стройки была замечена стрела от строительного крана. Жители микрорайона Парковый предположили, что высотный кран мог упасть в сторону местного водоёма.

Как сообщили представители застройщика, кран начали демонтировать с 23 октября этого года. Сегодня 14 ноября, работы по демонтажу продолжились.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда кран был уже внизу и с него сняли стрелу, она облокотилась на подпорную стену и скатилась за пределы стройплощадки. При этом никто не пострадал», — рассказала представитель строительной группы «Развития». По словам застройщика, дом полностью заведён под крышу и кран на стройке больше не нужен. По плану строительных работ кран должны были увезти со стройки сегодня, и на данный момент это выполнено.

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