В Перми упала стрела высотного крана

По словам очевидцев, сегодня 14 ноября рядом со строящейся 25-этажным ЖД «Ольховский» по адресу улица Куфонина, 10б за пределами стройки была замечена стрела от строительного крана. Жители микрорайона Парковый предположили, что высотный кран мог упасть в сторону местного водоёма.

«Когда кран был уже внизу и с него сняли стрелу, она облокотилась на подпорную стену и скатилась за пределы стройплощадки. При этом никто не пострадал», — рассказала представитель строительной группы «Развития». По словам застройщика, дом полностью заведён под крышу и кран на стройке больше не нужен. По плану строительных работ кран должны были увезти со стройки сегодня, и на данный момент это выполнено.