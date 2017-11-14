Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Анастасия Квитко предстала в узком комбинезоне
Турчинов обещает расстреливать за связи с РФ
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - эксперт
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе псевдоколдунья сняла порчу пенсионерке за 100 тысяч рублей

Проведенный обряд от мошенницы стоил пожилой женщине круглой суммы, сообщили в МВД Башкирии.

80-летняя женщина обратилась в полицию Орджоникидзевского района и сообщила, что ее обманула мошенница.

По предварительным данным, незнакомка попросилась к пенсионерке переночевать. Пожилая женщина впустила гостью в свой дом. Во время беседы незнакомка сказала уфимке, что на ней и ее сыне может быть порча. Чтобы проверить это, необходимо провести обряд.

Псевдоколдунья взяла простыню, положила туда землю, а после встряхнула полотно. На ткани проступили очертания двух крестов. По словам гадалки, порча подтвердилась. Чтобы получить разъяснения «от духов», аферистка вновь проделала манипуляцию. На этот раз следы на полотне сложились в цифру «100 тысяч». Мошенница пояснила для пенсионерки, что эту сумму нужно спрятать в укромное место.

Так пенсионерка и сделала. Правда своих денег ей не хватило, и она пошла занять деньги у соседки. Наутро женщина обнаружила, что денег нет. Гадалка больше у бабушки не появлялась. Пенсионерка догадалась, что стала жертвой мошенницы.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемую.

Приметы подозреваемой: возраст — примерно 30−35 лет, рост около 165 см, волосы рыжие, средней длины. Была одета в темное пальто с меховыми рыжими вставками на воротнике. Если вы располагаете информациею о данном преступлении и о лице его совершившем, просим сообщить об этом по телефону 247−77−15 или 02.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фестиваль ошибок: «Салават Юлаев» проиграл аутсайдеру Запада «Словану»
Председатель «Башкорт» Фаиль Алчинов: «Хамитова критикуем, но в республике нет кандидатуры на его место»
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь