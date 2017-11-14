В Уфе псевдоколдунья сняла порчу пенсионерке за 100 тысяч рублей

80-летняя женщина обратилась в полицию Орджоникидзевского района и сообщила, что ее обманула мошенница.

По предварительным данным, незнакомка попросилась к пенсионерке переночевать. Пожилая женщина впустила гостью в свой дом. Во время беседы незнакомка сказала уфимке, что на ней и ее сыне может быть порча. Чтобы проверить это, необходимо провести обряд.



Псевдоколдунья взяла простыню, положила туда землю, а после встряхнула полотно. На ткани проступили очертания двух крестов. По словам гадалки, порча подтвердилась. Чтобы получить разъяснения «от духов», аферистка вновь проделала манипуляцию. На этот раз следы на полотне сложились в цифру «100 тысяч». Мошенница пояснила для пенсионерки, что эту сумму нужно спрятать в укромное место.

Так пенсионерка и сделала. Правда своих денег ей не хватило, и она пошла занять деньги у соседки. Наутро женщина обнаружила, что денег нет. Гадалка больше у бабушки не появлялась. Пенсионерка догадалась, что стала жертвой мошенницы.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемую.



Приметы подозреваемой: возраст — примерно 30−35 лет, рост около 165 см, волосы рыжие, средней длины. Была одета в темное пальто с меховыми рыжими вставками на воротнике. Если вы располагаете информациею о данном преступлении и о лице его совершившем, просим сообщить об этом по телефону 247−77−15 или 02.