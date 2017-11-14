В Уфе школьник за рулем «Рено Логан» сбил пенсионера и скрылся с места ДТП, пешеход умер в больнице

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции проинформировали, что водитель за рулем «Рено Логан» сбил 80-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали, но через сутки он скончался в больнице.

«Благодаря неравнодушным свидетелям сотрудниками ГИБДД была установлена машина, которая скрылась с места ДТП. За рулем иномарки находился 14-летний подросток. Он пояснил, что ключи от транспортного средства взял дома — они находились в свободном доступе», — сообщили в ведомстве.