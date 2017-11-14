В Уфе школьник за рулем «Рено Логан» сбил пенсионера и скрылся с места ДТП, пешеход умер в больнице
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на улице Магистральной неделю назад произошло ДТП со смертельным исходом.
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на улице Магистральной неделю назад произошло ДТП со смертельным исходом.
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«Благодаря неравнодушным свидетелям сотрудниками ГИБДД была установлена машина, которая скрылась с места ДТП. За рулем иномарки находился 14-летний подросток. Он пояснил, что ключи от транспортного средства взял дома — они находились в свободном доступе», — сообщили в ведомстве.
Главное следственное управление МВД по РБ проводит доследственную проверку. Действиям подростка будет дана правовая оценка. По решению суда школьник может быть помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.