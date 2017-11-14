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16:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пять ДТП со смертельным исходом произошло в Нижегородской области 13 ноября

Пять ДТП со смертельным исходом произошло в Нижегородской области 13 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в этот день на дорогах региона погибло пять человек, четверо из которых — пешеходы, пострадавшие от наездов автомобилей.

Одно ДТП, в котором погиб один человек и ещё двое были ранены, произошло в 15:20 в Городецком районе. На 39 км автодороги Линда — Городец — Заволжье произошло столкновение автомобилей ГАЗ 31105 и Toyota. По данным автоинспекции, 45-летний водитель «Волги» при повороте налево не предоставил иномарке преимущество в движении. В результате ДТП 65-летний пассажир отечественного автомобиля погиб, водитель получил ушиб переносицы. Кроме того, 47-летний водитель Toyota был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В этот же день в Балахне 39-летний водитель «Лады Приоры» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть. ДТП произошло в 18:40 на ул. Ленина, 81. В результате 57-летняя пешеход погибла, вторая женщина 58 лет госпитализирована.

В Кстовском районе на 428 км автодороги Москва — Уфа 25-летний водитель грузовой ГАЗели также сбил пешехода, переходившего трассу в неположенном месте. ДТП произошло в 19:19. 35-летний пешеход погиб.

В тот же день в Шатковском районе ещё один 38-летний водитель грузовой ГАЗели насмерть сбил пешехода на нерегулируемом переходе. ДТП произошло в 20:00 на 129 км автодороги Нижний Новгород — Саратов. 55-летний пешеход получил смертельное ранение.

Напомним, что в этот же день в Ваче водитель «Лады» сбил на дороге двух 12-летних девочек, одна из которых погибла.

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