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14:34 (мск), источник: 365info.kz

Молния попала во взлетающий самолет

В аэропорту Амстердама молния поразила едва оторвавшийся от земли Boeing 777−300 авиакомпании KLM.

Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как вскоре после взлета молния попадает в фюзеляж лайнера, однако воздушное судно продолжает полет.

В результате происшествия никто не пострадал, а самолет успешно долетел из Амстердама в Лиму.

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