Молния попала во взлетающий самолет
В аэропорту Амстердама молния поразила едва оторвавшийся от земли Boeing 777−300 авиакомпании KLM.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В аэропорту Амстердама молния поразила едва оторвавшийся от земли Boeing 777−300 авиакомпании KLM.
Инцидент попал на видео.
На кадрах видно, как вскоре после взлета молния попадает в фюзеляж лайнера, однако воздушное судно продолжает полет.
В результате происшествия никто не пострадал, а самолет успешно долетел из Амстердама в Лиму.