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14:30 (мск), источник: Tengrinews

Из-за стыда перед родными игрок инсценировал кражу миллионов тенге в Павлодаре

Житель Павлодара от стыда перед родными инсценировал кражу проигранных миллионных сбережений, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Источник: Tengrinews

По оперативной информации, 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о краже в своей квартире. Прибывшие на место криминалисты не обнаружили повреждений замка на входной двери. Но в доме царил беспорядок, открыты дверцы шкафов, отодвинута мебель.

Мужчина убеждал полицейских, что грабители похитили у него сбережения в национальной и иностранной валюте на общую сумму 7,5 миллиона тенге.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража». Но в ходе дальнейшего расследования следователи установили, что «потерпевший» более 15 лет увлекался азартными играми.

«Установлено, что за день до совершения кражи в одном из букмекерских клубов он проиграл 3,5 миллиона тенге, а в день кражи в этом же клубе проиграл еще около четырех миллионов тенге. Все это подтверждается видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения, а также показаниями работников букмекерского клуба, — сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

По информации полицейских, позже мужчина признался в ложном доносе.

«Со слов подозреваемого, чтобы скрыть свой проигрыш от родственников, он инсценировал проникновение в квартиру и беспорядок в комнатах, а затем позвонил в полицию и сообщил о краже денежных средств», — отметили в пресс-службе ДВД области.

В отношении павлодарца начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос».

Как установили полицейские, мужчина находится в разводе с женой и живет один. Проигранные деньги были его личными накоплениями. Известно, что подозреваемый занимался торговлей овощей, при этом не являлся предпринимателем.

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