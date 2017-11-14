Из-за стыда перед родными игрок инсценировал кражу миллионов тенге в Павлодаре
Житель Павлодара от стыда перед родными инсценировал кражу проигранных миллионных сбережений, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Житель Павлодара от стыда перед родными инсценировал кражу проигранных миллионных сбережений, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
По оперативной информации, 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о краже в своей квартире. Прибывшие на место криминалисты не обнаружили повреждений замка на входной двери. Но в доме царил беспорядок, открыты дверцы шкафов, отодвинута мебель.
Мужчина убеждал полицейских, что грабители похитили у него сбережения в национальной и иностранной валюте на общую сумму 7,5 миллиона тенге.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража». Но в ходе дальнейшего расследования следователи установили, что «потерпевший» более 15 лет увлекался азартными играми.
«Установлено, что за день до совершения кражи в одном из букмекерских клубов он проиграл 3,5 миллиона тенге, а в день кражи в этом же клубе проиграл еще около четырех миллионов тенге. Все это подтверждается видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения, а также показаниями работников букмекерского клуба, — сообщили в
По информации полицейских, позже мужчина признался в ложном доносе.
«Со слов подозреваемого, чтобы скрыть свой проигрыш от родственников, он инсценировал проникновение в квартиру и беспорядок в комнатах, а затем позвонил в полицию и сообщил о краже денежных средств», — отметили в
В отношении павлодарца начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос».
Как установили полицейские, мужчина находится в разводе с женой и живет один. Проигранные деньги были его личными накоплениями. Известно, что подозреваемый занимался торговлей овощей, при этом не являлся предпринимателем.