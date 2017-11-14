Из-за стыда перед родными игрок инсценировал кражу миллионов тенге в Павлодаре

Источник: Tengrinews

По оперативной информации, 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о краже в своей квартире. Прибывшие на место криминалисты не обнаружили повреждений замка на входной двери. Но в доме царил беспорядок, открыты дверцы шкафов, отодвинута мебель.

Мужчина убеждал полицейских, что грабители похитили у него сбережения в национальной и иностранной валюте на общую сумму 7,5 миллиона тенге.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража». Но в ходе дальнейшего расследования следователи установили, что «потерпевший» более 15 лет увлекался азартными играми.

«Установлено, что за день до совершения кражи в одном из букмекерских клубов он проиграл 3,5 миллиона тенге, а в день кражи в этом же клубе проиграл еще около четырех миллионов тенге. Все это подтверждается видеозаписями, изъятыми с камер видеонаблюдения, а также показаниями работников букмекерского клуба, — сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

По информации полицейских, позже мужчина признался в ложном доносе.

«Со слов подозреваемого, чтобы скрыть свой проигрыш от родственников, он инсценировал проникновение в квартиру и беспорядок в комнатах, а затем позвонил в полицию и сообщил о краже денежных средств», — отметили в пресс-службе ДВД области.

В отношении павлодарца начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос».