Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели двух полицейских
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в деревне в Псковской области, двое из погибших — полицейские.
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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в деревне в Псковской области, двое из погибших — полицейские.
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Как уточнили «Интерфаксу» в
По данным информированного источника, затем стрелявший в полицейских покончил с собой.