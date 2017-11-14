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16:35 (мск), источник: Интерфакс

Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели двух полицейских

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Тела троих мужчин с признаками насильственной смерти обнаружены в деревне в Псковской области, двое из погибших — полицейские.

Как сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону во вторник, тела обнаружены в Невельском районе области. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе, два участковых выехали на вызов по факту семейной ссоры. По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов.

По данным информированного источника, затем стрелявший в полицейских покончил с собой.

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