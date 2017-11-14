Семейная ссора в псковской деревне привела к гибели двух полицейских

Как сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону во вторник, тела обнаружены в Невельском районе области. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе, два участковых выехали на вызов по факту семейной ссоры. По предварительным данным, полицейских застрелил один из супругов.