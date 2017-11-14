В Омской области нашли мумифицированные тела матери и сына

В одном из домов поселка Дружино силовиками были найдены трупы матери и сына. Согласно предварительным данным — тела пролежали в доме более 4 месяцев.

Как сообщила «СуперОмску» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, в последний раз омича и его мать видели живыми в мае этого года.