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14:45 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области нашли мумифицированные тела матери и сына

Страшная находка ждала сотрудников СУ СКР по Омской области.

В одном из домов поселка Дружино силовиками были найдены трупы матери и сына. Согласно предварительным данным — тела пролежали в доме более 4 месяцев.

Как сообщила «СуперОмску» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, в последний раз омича и его мать видели живыми в мае этого года.

Жители этого дома характеризуются односельчанами как нелюдимые и необщительные люди. На трупах не обнаружено следов насильственной смерти, в доме — признаков ограбления или просто вторжения тоже нет. Сейчас тела погибших отправлены в морг на гистологическую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

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