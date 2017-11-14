В Омской области нашли мумифицированные тела матери и сына
Страшная находка ждала сотрудников СУ СКР по Омской области.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Страшная находка ждала сотрудников СУ СКР по Омской области.
В одном из домов поселка Дружино силовиками были найдены трупы матери и сына. Согласно предварительным данным — тела пролежали в доме более 4 месяцев.
Как сообщила «СуперОмску» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, в последний раз омича и его мать видели живыми в мае этого года.
Жители этого дома характеризуются односельчанами как нелюдимые и необщительные люди. На трупах не обнаружено следов насильственной смерти, в доме — признаков ограбления или просто вторжения тоже нет. Сейчас тела погибших отправлены в морг на гистологическую экспертизу, которая должна установить причину смерти.