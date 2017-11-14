В заброшенном доме Губахи сгорел мужчина

В 2 часа ночи 14 ноября в Губахе загорелся брусчатый одноэтажный дом. Нежилой дом был расселён во время закрытия шахт и куплен новым хозяином на дрова.

На место пожара выехали 11 пожарных, 2 спасателя, следственная бригада из 5 человек и 2 сотрудника скорой помощи, а также специалисты МУП «ГГЭС». При тушении пожара был найден погибший, им оказался 27-летний мужчина. Площадь пожара составила 20 кв. м.