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15:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В заброшенном доме Губахи сгорел мужчина

Пожар произошёл в ночь на 14 ноября.

В 2 часа ночи 14 ноября в Губахе загорелся брусчатый одноэтажный дом. Нежилой дом был расселён во время закрытия шахт и куплен новым хозяином на дрова.

На место пожара выехали 11 пожарных, 2 спасателя, следственная бригада из 5 человек и 2 сотрудника скорой помощи, а также специалисты МУП «ГГЭС». При тушении пожара был найден погибший, им оказался 27-летний мужчина. Площадь пожара составила 20 кв. м.

По предварительным данным «Управления по делам ГО и ЧС городского округа «Город Губаха» причиной горения стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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