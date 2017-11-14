Семья из Узбекистана пострадала в ДТП в Кыргызстане

«Информация о погибшем милиционере уточняется. Известно, что он воспитывал троих детей. В аварии пострадали восемь человек, в том числе семья из Узбекистана. Пока не ясно, кто именно выехал на встречную полосу. Назначены все экспертизы», — рассказали в пресс-службе.