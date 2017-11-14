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16:51 (мск), источник: Sputnik

Семья из Узбекистана пострадала в ДТП в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Одной из жертв ДТП в Баткенской области стал милиционер, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik

Авария произошла утром 14 ноября в Лейлекском районе на 24-м километре трассы Исфана — Ош: Honda Stepwgn и ВАЗ-2107 столкнулись лоб в лоб.

По информации пресс-службы, погибли 28-летний водитель иномарки, его 69-летний пассажир и водитель «Жигулей» — 30-летний сотрудник Баткенского УВД.

«Информация о погибшем милиционере уточняется. Известно, что он воспитывал троих детей. В аварии пострадали восемь человек, в том числе семья из Узбекистана. Пока не ясно, кто именно выехал на встречную полосу. Назначены все экспертизы», — рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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