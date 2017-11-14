Семья из Узбекистана пострадала в ДТП в Кыргызстане
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Одной из жертв ДТП в Баткенской области стал милиционер, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Одной из жертв ДТП в Баткенской области стал милиционер, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в
Авария произошла утром 14 ноября в Лейлекском районе на 24-м километре трассы Исфана — Ош: Honda Stepwgn и ВАЗ-2107 столкнулись лоб в лоб.
По информации
«Информация о погибшем милиционере уточняется. Известно, что он воспитывал троих детей. В аварии пострадали восемь человек, в том числе семья из Узбекистана. Пока не ясно, кто именно выехал на встречную полосу. Назначены все экспертизы», — рассказали в
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.