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15:59 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи после пожара в общежитии завели уголовное дело

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в результате пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о возгорании пятиэтажного многоквартирного дома (бывшее общежитие) по улице Чебрикова.

«После тушения пожара в помещении одной из квартир на 3-м этаже было обнаружено тело женщины. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, во вторник рано утром загорелась двухэтажная пристройка, расположенная рядом с пятиэтажным многоквартирным домом, после чего пламя перекинулось на дом. Возгорание обнаружили очевидцы, в связи с чем вызвали работников пожарной службы.

«Погибшей женщиной оказалась жительница указанного дома. Предположительно, причиной ее смерти явилось отравление угарным газом. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе расследования уголовного дела», — добавили в ведомстве.

В настоящее время тушение пожара завершено, следственная группа приступила к осмотру места происшествия. Следователи опрашивают пострадавших. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Отмечается, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям как лиц, ответственных за соблюдение норм пожарной безопасности, так и контролирующих органов и должностных лиц.

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