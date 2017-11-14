За полтора года органы СНБ задержали 216 торговцев людьми

Источник: Kommersant.uz

Некоторые корыстные люди используют их для ведения незаконной коммерческой деятельности, контрабанды товарно-материальных ценностей, предметов оружия и наркотиков, а также в осуществлении другой незаконной деятельности.

В 2016 году и в первой половине текущего года органами СНБ пресечена деятельность 216 лиц, занимавшихся незаконным вывозом наших граждан за рубеж в целях привлечения к незаконной трудовой и сексуальной эксплуатации.

Бухарским областным управлением Службы национальной безопасности пресечена деятельность граждан Узбекистана Л. Сафаевой и Н. Усмоновой, которые вывозили девушек в Бангкок (Таиланд) для сексуального рабства. Организованная преступная группа наладила вывоз девушек за рубеж по направлению «Ташкент-Киев-Бангкок». По прибытию в Украину жертв торговли людьми встречал гражданин этой страны Юрий Зиганчов и при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева, обеспечивал отправку наших граждан в Таиланд.

В некоторых случаях члены преступной группы, через свои каналы в отделах ЗАГСа и правоохранительных органах изменяя биографические данные ранее выезжавших за рубеж и депортированных лиц, вывозят их за пределы страны. А чтобы их преступления не раскрылись, они широко используют практику вывоза своей «добычи» по отдельности. Вместе с тем в некоторых случаях членам организованной преступной группы оказывают содействие туристические фирмы.

Например, гражданка Узбекистана Х. Л. при содействии членов организованной преступной группы выехала в Казахстан. Затем через фирму Royal Gardens Tourism в Дубае на нее была оформлена туристическая виза. Она, прилетев в Объединенные Арабские Эмираты, занималась проституцией. Как было выявлено, эта фирма в сговоре с Т. Ш., уроженцем Самарканда, занималась привлечением девушек к сексуальной эксплуатации.

К сожалению, развитию незаконной трудовой миграции и торговли людьми способствует равнодушие некоторых должностных лиц колледжей и лицеев, которые утаивают информацию о том, что некоторые их ученики работают за границей, а в последующем за деньги выдают им дипломы об окончании среднего специального образовательного учреждения.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных органами СНБ в Ташкенте остановлена преступная деятельность Т. Хужаевой и А. Курамшиной, занимавшихся продажей младенцев.

Между правительствами Узбекистана и России подписано соглашение по привлечению к временной работе в России граждан Узбекистана. За последние годы тысячи наших соотечественников были отправлены на работу в Южную Корею. Достигнуты соглашения с Польшей и Японией. В этих странах наши граждане не только занимаются трудовой деятельностью, но и изучают язык, повышают квалификацию в ведущих компаниях.