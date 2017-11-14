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16:09 (мск), источник: Kazinform

На трассе в Павлодаре медики спасли от инфаркта дальнобойщика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Инфаркт диагностировали медики трассового медико-спасательного пункта у дальнобойщика на трассе в Павлодарской области, передает пресс-служба Центра медицины катастроф КЧС МВД РК.

13 ноября в 16 часов 40 минут в трассовый медико-спасательный пункт «Калкаман» Павлодарской области обратился 62-х летний водитель-дальнобойщик проезжающего автотранспорта с жалобами на острые боли в области сердца. После осмотра пациента и проведения электрокардиографического исследования был диагностирован острый коронарный синдром (инфаркт).

Поскольку в ближайшей центральной районной больнице отсутствует кардиологическое отделение, было принято решение незамедлительно госпитализировать больного в специализированное лечебное учреждение города Павлодар, расстояние до которого от места дислокации трассового пункта составляет около 100 километров.

Пока бригада осуществляла транспортировку мужчины на реанимобиле, одномоментно оказывая необходимую терапию и поддерживая его жизненные функции, диспетчер трассового пункта связался со службой неотложной медицинской помощи Павлодара, вызвав навстречу бригаду скорой помощи. Проехав 63 километра, больной был передан кардиологической бригаде и госпитализирован в специализированное отделение 2-ой городской больницы.

В настоящее время мужчина находится в реанимации, состояние его стабильное, угрозы для жизни в данный момент нет.

Таким образом, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, спасена жизнь водителя, а возможно и других участников дорожного движения, ведь если бы мужчина находился за рулем, ситуацию предсказать было бы невозможно.

Одной из функций трассовых пунктов, помимо оказания экстренной помощи при дорожно-транспортных происшествиях, является оказание медицинской помощи при самообращении участникам дорожного движения. Так, с момента открытия ТМСП уже оказана помощь 13-ти тысячам обратившихся граждан, более 500 из которых госпитализированы в лечебные учреждения.

Благодаря работе трассовых пунктов непосредственно на аварийно-опасных участках дорог, любой водитель или пассажир гарантировано и бесплатно получит квалифицированную медицинскую помощь при любом неотложном состоянии.

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