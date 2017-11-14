На трассе в Павлодаре медики спасли от инфаркта дальнобойщика
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Инфаркт диагностировали медики трассового
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Инфаркт диагностировали медики трассового
13 ноября в 16 часов 40 минут в трассовый
Поскольку в ближайшей центральной районной больнице отсутствует кардиологическое отделение, было принято решение незамедлительно госпитализировать больного в специализированное лечебное учреждение города Павлодар, расстояние до которого от места дислокации трассового пункта составляет около 100 километров.
Пока бригада осуществляла транспортировку мужчины на реанимобиле, одномоментно оказывая необходимую терапию и поддерживая его жизненные функции, диспетчер трассового пункта связался со службой неотложной медицинской помощи Павлодара, вызвав навстречу бригаду скорой помощи. Проехав 63 километра, больной был передан кардиологической бригаде и госпитализирован в специализированное отделение 2-ой городской больницы.
В настоящее время мужчина находится в реанимации, состояние его стабильное, угрозы для жизни в данный момент нет.
Таким образом, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, спасена жизнь водителя, а возможно и других участников дорожного движения, ведь если бы мужчина находился за рулем, ситуацию предсказать было бы невозможно.
Одной из функций трассовых пунктов, помимо оказания экстренной помощи при
Благодаря работе трассовых пунктов непосредственно на