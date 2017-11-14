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16:08 (мск), источник: Tengrinews

Сотрудник прокуратуры задержан в Актюбинской области

Сотрудник прокуратуры Актюбинской области задержан по подозрению в даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Источник: Tengrinews

«13 ноября в городе Актобе Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК (дача взятки) задержан Кадыров Э.», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в порядке статьи 131 УПК РК подозреваемый водворен в ИВС города Актобе.

В интересах следствия иная информация не разглашается.

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