Сотрудник прокуратуры задержан в Актюбинской области
Сотрудник прокуратуры Актюбинской области задержан по подозрению в даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сотрудник прокуратуры Актюбинской области задержан по подозрению в даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«13 ноября в городе Актобе Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК (дача взятки) задержан Кадыров Э.», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что в порядке статьи 131 УПК РК подозреваемый водворен в ИВС города Актобе.
В интересах следствия иная информация не разглашается.