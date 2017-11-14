В Тольятти мужчина получил 11 лет колонии за распространение спайса
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает
Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает
По версии следствия, с начала 2016 г. по апрель 2017 г. обвиняемый три раза сбыл наркотики и еще один раз пытался их сбыть. Кроме того, он легализовал более 2,3 млн руб., полученных незаконно.
Как установили правоохранители, мужчина продавал наркотики через интернет. Спайс он изготавливал самостоятельно.
Полицейские пресекли преступную деятельность злоумышленника 20 апреля 2017 года. У него дома изъяли более 550 г спайса, который он хранил для дальнейшего сбыта.
Мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
В результате его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.