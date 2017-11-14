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16:08 (мск), источник: АиФ Калининград

Прокуратура подтвердила наличие у депутата Рудникова грин-карты США

Прокуратура подтвердила наличие у калининградского депутата и издателя Игоря Рудникова карточки постоянного жителя США. Это противоречит федеральному законодательству, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, в сентябре 2016 года Рудников избран депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.

«При этом в августе 2013 Рудников Соединенными Штатами Америки был документирован карточкой постоянного жителя США на срок до 19.03.2026. Однако Рудников, достоверно зная, что в соответствии с требованиями федерального законодательства получение им карточки постоянного жителя США, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, данный факт скрыл. Также указанные обстоятельства не указал Рудников и во время избирательной компании 2016 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, как сообщает прокуратура, Рудников не направил письменное уведомление в миграционную службу о наличии у него документа на право постоянного проживания в другом государстве.

Теперь ведомство направило председателю Калининградской областной Думы представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Калининградской областной Думы шестого созыва Рудникова.

Как сообщалось ранее, против Игоря Рудникова возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Потерпевшим назван руководитель калининградского СК.

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