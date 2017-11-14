Прокуратура подтвердила наличие у депутата Рудникова грин-карты США

«При этом в августе 2013 Рудников Соединенными Штатами Америки был документирован карточкой постоянного жителя США на срок до 19.03.2026 . Однако Рудников, достоверно зная, что в соответствии с требованиями федерального законодательства получение им карточки постоянного жителя США, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, данный факт скрыл. Также указанные обстоятельства не указал Рудников и во время избирательной компании 2016 года», — говорится в сообщении прокуратуры.