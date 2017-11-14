Прокуратура подтвердила наличие у депутата Рудникова грин-карты США
Прокуратура подтвердила наличие у калининградского депутата и издателя Игоря Рудникова карточки постоянного жителя США. Это противоречит федеральному законодательству, сообщает
Прокуратура подтвердила наличие у калининградского депутата и издателя Игоря Рудникова карточки постоянного жителя США. Это противоречит федеральному законодательству, сообщает
Напомним, в сентябре 2016 года Рудников избран депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.
«При этом в августе 2013 Рудников Соединенными Штатами Америки был документирован карточкой постоянного жителя США на срок до
Кроме того, как сообщает прокуратура, Рудников не направил письменное уведомление в миграционную службу о наличии у него документа на право постоянного проживания в другом государстве.
Теперь ведомство направило председателю Калининградской областной Думы представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Калининградской областной Думы шестого созыва Рудникова.
Как сообщалось ранее, против Игоря Рудникова возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Потерпевшим назван руководитель калининградского СК.