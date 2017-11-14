В Воронеже поймали грабителя, нападавшего на улицах на женщин
Похищенные вещи удалось найти и изъять.
Похищенные вещи удалось найти и изъять.
В полицию в октябре обратились сразу две женщины из Коминтерновского района. Каждая заявила об ограблении.
Первый случай произошел днем 18 октября на улице Республиканской. У 63-летней жительницы неизвестный выхватил сотовый телефон. Второй случай произошел 20 октября примерно в 19:45 в переулке Федеративном. Там у 59-летней женщины похитили дамскую сумку.
Потерпевшие смогли запомнить приметы грабителя. Также стражи порядка получили записи с видеокамер наблюдения.
«Подозреваемым оказался 21-летний местный житель, — рассказали в
За грабежи парню теперь грозит до 4 лет колонии.