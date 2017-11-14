«Русь сидящая» отказалась от президентского гранта

«Мы договорились с ними о встрече: это нормальная практика, поскольку нужна обратная связь», — цитирует господина Чукалина «Интерфакс». По его словам, со стороны правозащитной организации нет никаких претензий к фонду.

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8 ноября глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила о том, что уехала из России. Госпожа Романова переехала в Германию и уже начала работать в одном из немецких фондов.

В марте претензии к правозащитникам предъявила ФСИН: как сообщила Ольга Романова, заместитель директора ведомства Анатолий Рудый написал на нее «донос».

«Русь сидящая» — созданный в 2008 году проект благотворительного фонда помощи неправомерно осужденным и их семьям. Правозащитники занимаются сбором средств для поддержки заключенных и их родственников, отправляют посылки в тюрьмы и проводят профессиональную экспертизу уголовных дел.