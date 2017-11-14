«Русь сидящая» отказалась от президентского гранта
В Фонд президентских грантов поступило письмо от правозащитной организации «Русь сидящая» с сообщением об отказе от гранта. Об этом рассказал генеральный директор фонда Илья Чукалин.
В Фонд президентских грантов поступило письмо от правозащитной организации «Русь сидящая» с сообщением об отказе от гранта. Об этом рассказал генеральный директор фонда Илья Чукалин.
«Мы договорились с ними о встрече: это нормальная практика, поскольку нужна обратная связь», — цитирует господина Чукалина «Интерфакс». По его словам, со стороны правозащитной организации нет никаких претензий к фонду.
8 ноября глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила о том, что уехала из России. Госпожа Романова переехала в Германию и уже начала работать в одном из немецких фондов.
«Русь сидящая» — созданный в 2008 году проект благотворительного фонда помощи неправомерно осужденным и их семьям. Правозащитники занимаются сбором средств для поддержки заключенных и их родственников, отправляют посылки в тюрьмы и проводят профессиональную экспертизу уголовных дел.
Подробнее о причинах отъезда Ольги Романовой — в материале «Ъ FM» «Глава “Руси сидящей” покинула Россию».