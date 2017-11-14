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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Неизвестный обстрелял дробью прохожих в Ницце, пишут СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими, пишет газета Nice Matin.

Отмечается, что полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.

По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина. Сообщается, что причиной инцидента могла стать ссора с соседями.

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