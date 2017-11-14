Неизвестный обстрелял дробью прохожих в Ницце, пишут СМИ

Отмечается, что полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.

По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина. Сообщается, что причиной инцидента могла стать ссора с соседями.