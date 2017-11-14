Неизвестный обстрелял дробью прохожих в Ницце, пишут СМИ
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими, пишет газета Nice Matin.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими, пишет газета Nice Matin.
Отмечается, что полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.
По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал