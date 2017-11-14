В Серове магазинную кражу раскрыли благодаря ссоре соседей

В суд Серова направлено уголовное дело о краже в магазине, которую раскрыли благодаря ссоре двух соседей.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено 29 августа 2017 года. Неоднократно судимый 29-летний житель поселка Энергетиков позвонил в полицию и сообщил, что у него возник конфликт с соседом. Прибывшие на место полицейские обратили внимание, что в его квартире на полу лежит множество упаковок с сигаретами, бутылок со спиртным и консервов.

Не успели стражи порядка выехать из поселка, как им поступило от дежурного сообщение о краже в торговом павильоне в том же микрорайоне. Экипаж вернулся назад за хозяином подозрительной квартиры.

В ходе разбирательства выяснилось, что несколько дней назад пьяный задержанный бродил по поселку и встретил 27-летнего знакомого. Тот подбил его на кражу из торговой точки, но предупредил, что нужно поторопиться — незадолго до этого на павильон уже было совершено нападение 28-летним мужчиной. В конечном счете злоумышленники вынесли имущество на 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время младший из злоумышленников наведался к знакомому, который оказался раньше на месте преступления, и потребовал у него 20 тысяч рублей в качестве компенсации упущенной выгоды. Услышав отказ, он ударил хозяина жилища и забрал у него 700 рублей. Успокоился он только тогда, когда потерпевший отдал ему ВАЗ-2105.

27-летний мужчина обвиняется в краже, вымогательстве и грабеже. Его приятелям вменяют только кражу.