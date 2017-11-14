Банду наркоторговцев обезвредили в Нижегородской области
По данным регионального полицейского главка, были задержаны четыре уроженца ближнего зарубежья, им вменяется в вину сбыт наркотиков на территории областного центра.
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По данным регионального полицейского главка, были задержаны четыре уроженца ближнего зарубежья, им вменяется в вину сбыт наркотиков на территории областного центра.
В ходе личного досмотра изъяты расфасованные наркотические средства общей массой около 60 г, мобильные телефоны, банковские карты. Общая масса изъятого составила свыше 60 граммов. .
Более 200 г зелья найдено во время обыска, проведенного по месту жительства задержанных.
Установлено, что подозреваемые в разных районах города подготавливали тайники с наркотическими средствами, после чего сбывали наркотики потребителям. Оплата производилась через платежную систему в интернете, банковские счета и средства мобильной связи.
Возбуждено уголовное дело. Все задержанные отправлены под арест.