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16:22 (мск), источник: Nur.kz

11-летний мальчик ушел из дома и пропал в Караганде

Ребенок ушел из дома вечером 13 ноября после визита соцпедагога, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Григорий Греков учится в школе № 2 поселка Шахан. У пятиклассника проблемы с поведением и плохая успеваемость. Именно это, по словам матери, и стало поводом для визита соцпедагога.

«Гриша у нас немного агрессивный. В школе он может вступить в словесный конфликт с ребятами. Первый драться не полезет, но за себя ответить может. Вчера соцпедагог приходила из-за его плохой успеваемости. Она собрала нас и сказала Грише, что его могут отправить в детский дом из-за плохого поведения. Наверное, он расстроился из-за этого и ушел. Это случилось через полтора часа после ее прихода. Мы все хотели пойти на детскую площадку, я, старший сын, Гриша и младший, — сообщила мама пропавшего ребенка Олеся.

Но Григорий до детской площадки так и не дошел. Он сказал матери, что пойдет коротким путем, через огороды. Но на площадке они его не нашли. Олеся не подозревала, что мальчик может уйти куда-то, и не стала возвращаться сразу домой. А когда вернулась, то обнаружила, что Гриша исчез.

«Я поняла, что он переобулся и надел легкую куртку, которая висела на сушилке. Она была немного сырая, куда он мог в ней пойти? Мы стали искать его сразу же. У друзей его нет, в школу он не ходил. А теперь соцпедагог отрицает, что говорила нам про детский дом. Я не знаю, что и думать».

«Гриша не простой ребенок. Он и раньше уходил, но правда не из дома, он не возвращался с учебы. Мы его ждали, а он пропадал. Но не так, чтобы на сутки. Однажды мы нашли его после школы у друга в поселке РТИ, — рассказала женщина.

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, спортивного телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки на шнурках и в желто-коричневую кофту. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба сообщить матери по номеру: 87753508865.

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