11-летний мальчик ушел из дома и пропал в Караганде
Ребенок ушел из дома вечером 13 ноября после визита соцпедагога, передает корреспондент NUR.KZ.
Ребенок ушел из дома вечером 13 ноября после визита соцпедагога, передает корреспондент NUR.KZ.
Григорий Греков учится в школе № 2 поселка Шахан. У пятиклассника проблемы с поведением и плохая успеваемость. Именно это, по словам матери, и стало поводом для визита соцпедагога.
«Гриша у нас немного агрессивный. В школе он может вступить в словесный конфликт с ребятами. Первый драться не полезет, но за себя ответить может. Вчера соцпедагог приходила
Но Григорий до детской площадки так и не дошел. Он сказал матери, что пойдет коротким путем, через огороды. Но на площадке они его не нашли. Олеся не подозревала, что мальчик может уйти
«Я поняла, что он переобулся и надел легкую куртку, которая висела на сушилке. Она была немного сырая, куда он мог в ней пойти? Мы стали искать его сразу же. У друзей его нет, в школу он не ходил. А теперь соцпедагог отрицает, что говорила нам про детский дом. Я не знаю, что и думать».
«Гриша не простой ребенок. Он и раньше уходил, но правда не из дома, он не возвращался с учебы. Мы его ждали, а он пропадал. Но не так, чтобы на сутки. Однажды мы нашли его после школы у друга в поселке РТИ, — рассказала женщина.
Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, спортивного телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки на шнурках и в