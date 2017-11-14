Дело Бишимбаева: Дильрух Анарбай дал показания

Источник: Tengrinews

Ранее Анарбай работал управляющим директором АО «Байтерек DEVELOPMENT». Перед судом он предстал по обвинению в пособничестве получении взятки (статья 28 часть 5 — 366 часть 4 УК РК).

В суде Дильрух Анарбай рассказал все обстоятельства по делу, а затем ответил на вопросы участников процесса. В частности, адвокат Куандыка Бишимбаева Салимжан Мусин поинтересовался у Анарбая, работал ли он ранее в органах финансовой полиции.

«Да служил, с 2004 по 2005 год. Я окончил университет имени Кунаева, работал в отделе по раскрытию экономических и финансовых преступлений в городе Талдыкорган. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области», — ответил подсудимый Дильрух Анарбай.

«Также скажите, вы по этому делу в фильме, снятом финансовой полицией, снимались?», — продолжил адвокат Куандыка Бишимбаева. Однако данный вопрос судья отклонил. Также суд отклонил вопрос защиты Бишимбаева по поводу того, был ли ранее судим Дильрух Анарбай.

Кроме того, подсудимый подтвердил в суде, что суммы от частных компаний, получаемых в виде взяток, передавались на строительство дома, который строился, по его словам, для Куандыка Бишимбаева.

«То, что деньги, которые передал Жаксыбаев, я получал от Сисенбаева, я подтверждаю. И то, что Жаксыбаев мне говорил, что полученные взятки он тратит на строительство коттеджа для Бишимбаева, я тоже подтверждаю», — сообщил в суде Дильрух Анарбай.

Отметим, Дильрух Анарбай заявил, что согласен с предъявленными обвинениями, также он заявил о признании вины. Он отметил, что с сентября 2014 по июль 2016 года работал в должности управляющего директора АО «Байтерек DEVELOPMENT».

«Примерно в январе 2015 года в одном из разговоров Жаксыбаева мне стало известно, что между ним и Бишимбаевым разработана схема по получению взяток от руководителей строительных компаний от 5 до 10 процентов. При этом Жаксыбаев сказал мне, что я должен встречаться с руководителями компаний и достигать договоренности по получению откатов», — сообщил суду Дильрух Анарбай.

В суде подсудимый сообщил, что суммы откатов от представителей строительных компаний передавались в коробке из-под обуви.

Отметим, ранее в суде фигуранты дела Аслан Джакупов и Бахыт Жаксыбаев дали показания. Подсудимые рассказали о схеме получения откатов от частных компаний, участвовавших в строительстве арендного и кредитного жилья по программе «Нурлы Жер».