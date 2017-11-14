Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Россия строит больше всего торговых центров в Европе
Норвежцы построят самый большой ресторан под водой
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16:25 (мск), источник: Tengrinews

Дело Бишимбаева: Дильрух Анарбай дал показания

Дильрух Анарбай дал показания по делу в отношении Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее Анарбай работал управляющим директором АО «Байтерек DEVELOPMENT». Перед судом он предстал по обвинению в пособничестве получении взятки (статья 28 часть 5 — 366 часть 4 УК РК).

В суде Дильрух Анарбай рассказал все обстоятельства по делу, а затем ответил на вопросы участников процесса. В частности, адвокат Куандыка Бишимбаева Салимжан Мусин поинтересовался у Анарбая, работал ли он ранее в органах финансовой полиции.

«Да служил, с 2004 по 2005 год. Я окончил университет имени Кунаева, работал в отделе по раскрытию экономических и финансовых преступлений в городе Талдыкорган. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области», — ответил подсудимый Дильрух Анарбай.

«Также скажите, вы по этому делу в фильме, снятом финансовой полицией, снимались?», — продолжил адвокат Куандыка Бишимбаева. Однако данный вопрос судья отклонил. Также суд отклонил вопрос защиты Бишимбаева по поводу того, был ли ранее судим Дильрух Анарбай.

Кроме того, подсудимый подтвердил в суде, что суммы от частных компаний, получаемых в виде взяток, передавались на строительство дома, который строился, по его словам, для Куандыка Бишимбаева.

«То, что деньги, которые передал Жаксыбаев, я получал от Сисенбаева, я подтверждаю. И то, что Жаксыбаев мне говорил, что полученные взятки он тратит на строительство коттеджа для Бишимбаева, я тоже подтверждаю», — сообщил в суде Дильрух Анарбай.

Отметим, Дильрух Анарбай заявил, что согласен с предъявленными обвинениями, также он заявил о признании вины. Он отметил, что с сентября 2014 по июль 2016 года работал в должности управляющего директора АО «Байтерек DEVELOPMENT».

«Примерно в январе 2015 года в одном из разговоров Жаксыбаева мне стало известно, что между ним и Бишимбаевым разработана схема по получению взяток от руководителей строительных компаний от 5 до 10 процентов. При этом Жаксыбаев сказал мне, что я должен встречаться с руководителями компаний и достигать договоренности по получению откатов», — сообщил суду Дильрух Анарбай.

В суде подсудимый сообщил, что суммы откатов от представителей строительных компаний передавались в коробке из-под обуви.

Отметим, ранее в суде фигуранты дела Аслан Джакупов и Бахыт Жаксыбаев дали показания. Подсудимые рассказали о схеме получения откатов от частных компаний, участвовавших в строительстве арендного и кредитного жилья по программе «Нурлы Жер».

«Где-то летом Бахыт Калмурзаевич (экс-председатель правления АО “Байтерек DEVELOPMENT” Бахыт Жаксыбаев — прим.автора) позвал меня в кабинет, мы прошли в ванную комнату и он мне сказал: “Я с Бишимбаевым согласовал, что мы тебя берем в “тему”, начинай работать”. Со строителями разговаривает Анарбай (подсудимый Дильрух Анарбай — работал управляющим директором АО “Байтерек DEVELOPMENT” — прим. автора), ты — общее руководство. Давайте, работайте. Принял к сведению, начали работать дальше. Я уже понял, что эта схема отлаженная, работает и работала до моего прихода», — ранее дал показания в суде фигурант дела Аслан Джакупов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вкладчики Bank RBK сделали обращение к правительству и Нацбанку
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь