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16:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пенсионер погиб в результате падения с балкона на 8-м этаже в Ростове

72-летний пенсионер погиб в результате падения с балкона на восьмом этаже одной из многоэтажек Ростова 14 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел утром на улице Горшкова.

По информации СМИ, пенсионер вышел на балкон подышать свежим воздухом. Через некоторое время дочь ростовчанина, обеспокоенная тем, что его долго нет, вышла на балкон и увидела отца лежащим на асфальте у дома.

От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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