Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы возмущены "предательством" Софии Ротару
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Умерла актриса Вера Вельяминова
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:50 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградец подозревается в даче взятки судебному приставу

Следователи управления СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 17 сентября 2017 года подозреваемый передал взятку в виде денег в сумме 20 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю отдела по взысканию административных штрафов по городу Калининграду регионального УФССП России.

Взамен на денежное вознаграждение калининградец рассчитывал на снятие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, установленного в отношении него в рамках исполнительного производства о взыскании административных штрафов в размере свыше 80 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время запланирован допрос подозреваемого.

Напоминаем, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия. По номеру 8 (4012) 69−38−83 любой житель Калининградской области может лично сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения, либо внести свои предложения по совершенствованию работы Управления. Основное назначение телефона доверия — защита законных прав граждан и оказание им правовой помощи. По каждому звонку в обязательном порядке осуществляются меры реагирования, оказывается реальная квалифицированная помощь, решаются различные проблемы, связанные с работой судебных приставов. Ни один вопрос или жалоба, поступившие от граждан, не останутся без внимания руководства Управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Атака сборной России. Что не так Рассказываем о вариантах решения проблем с изобретательностью в нападении, с которыми столкнулась команда Станислава Черчесова
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь