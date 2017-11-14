Калининградец подозревается в даче взятки судебному приставу

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 17 сентября 2017 года подозреваемый передал взятку в виде денег в сумме 20 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю отдела по взысканию административных штрафов по городу Калининграду регионального УФССП России.

Взамен на денежное вознаграждение калининградец рассчитывал на снятие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, установленного в отношении него в рамках исполнительного производства о взыскании административных штрафов в размере свыше 80 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время запланирован допрос подозреваемого.