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17:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону задержали нелегальных мигрантов

Нелегальных мигрантов задержали донские правоохранители.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону, нарушителей выявили в ходе выездной проверки. Несколько иностранных граждан находились в России незаконно и работали без разрешения. Нарушителей задержали и доставили в отдел иммиграционного контроля областного МВД.

Евгений Завгородний, врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области: «За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, в отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации».

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