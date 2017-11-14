На Дону задержали нелегальных мигрантов
Нелегальных мигрантов задержали донские правоохранители.
Нелегальных мигрантов задержали донские правоохранители.
Как сообщила
Евгений Завгородний, врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области: «За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации и осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, в отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации».