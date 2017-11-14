На Дону задержали нелегальных мигрантов

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону, нарушителей выявили в ходе выездной проверки. Несколько иностранных граждан находились в России незаконно и работали без разрешения. Нарушителей задержали и доставили в отдел иммиграционного контроля областного МВД.