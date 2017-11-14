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17:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область снова в топ-5 регионов-лидеров по взяточничеству

Волгоградская область в очередной раз вошла в пятерку регионов, лидирующих в России по фактам дачи взятки местными жителями.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, на этот раз регион занял вместо пятой строчки рейтинга четвертую.

Так, правоохранительные органы зафиксировали в январе-сентябре 2017 года 74 случая дачи взяток. Первую строчку заняла Москва. В ней было зафиксировано 132 факта дачи взяток. В Смоленской области, которой досталось второе место рейтинга, отмечено 102 случая дачи взяток. На третью строчку попала Московская область с 97 зафиксированными фактами коррупции среди населения. Пятое место занял Краснодарский край с 73 зафиксированными случаями дачи взяток.

Напомним, что еще по итогам августа Волгоградская область занимала пятое место рейтинга с 61 случаем дачи взятки. А четвертая строчка досталась Краснодарскому краю с 63 преступлениями. 1−3 место рейтинга занимали все те же Москва, Смоленская и Московская области.

В рейтинге российских регионов-лидеров по фактам получения взятки Волгоградская область по итогам января-сентября 2017 года заняла 14 место с результатом в 53 преступления. Ранее, в январе-августе, региону доставалась всего 57 строчка рейтинга.

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