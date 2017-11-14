Волгоградская область снова в топ-5 регионов-лидеров по взяточничеству
Волгоградская область в очередной раз вошла в пятерку регионов, лидирующих в России по фактам дачи взятки местными жителями.
Волгоградская область в очередной раз вошла в пятерку регионов, лидирующих в России по фактам дачи взятки местными жителями.
Как сообщает Генпрокуратура РФ, на этот раз регион занял вместо пятой строчки рейтинга четвертую.
Так, правоохранительные органы зафиксировали в
Напомним, что еще по итогам августа Волгоградская область занимала пятое место рейтинга с 61 случаем дачи взятки. А четвертая строчка досталась Краснодарскому краю с 63 преступлениями. 1−3 место рейтинга занимали все те же Москва, Смоленская и Московская области.
В рейтинге российских