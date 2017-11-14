Волгоградская область снова в топ-5 регионов-лидеров по взяточничеству

Как сообщает Генпрокуратура РФ, на этот раз регион занял вместо пятой строчки рейтинга четвертую.

Так, правоохранительные органы зафиксировали в январе-сентябре 2017 года 74 случая дачи взяток. Первую строчку заняла Москва. В ней было зафиксировано 132 факта дачи взяток. В Смоленской области, которой досталось второе место рейтинга, отмечено 102 случая дачи взяток. На третью строчку попала Московская область с 97 зафиксированными фактами коррупции среди населения. Пятое место занял Краснодарский край с 73 зафиксированными случаями дачи взяток.

Напомним, что еще по итогам августа Волгоградская область занимала пятое место рейтинга с 61 случаем дачи взятки. А четвертая строчка досталась Краснодарскому краю с 63 преступлениями. 1−3 место рейтинга занимали все те же Москва, Смоленская и Московская области.